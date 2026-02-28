الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل

أغلق جيش الاحتلال، صباح يوم السبت، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها في الضفة تزامنًا مع الهجوم على إيران، حيث شددت إجراءاتها العسكرية عند معظم مداخل المحافظات ومخارجها في الضفة .

وأوضح مدير الحرم الإبراهيمي، معتز أبو سنينة، أن الجيش الإسرائيلي "أبلغ إدارة الحرم بإغلاقه حتى إشعار آخر، وذلك بدعوى الحرب على إيران".

مدير الحرم الإبراهيمي، معتز أبو سنينة

وبين أبو سنينة أن الجيش أبلغ موظفي الحرم بإغلاقه فورًا من جانب المسلمين واليهود، ومنع إقامة الصلوات فيه حتى إشعار آخر، كما أجبر الموظفين على مغادرته.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها في محيط رام الله والبيرة، إذ أغلقت عددا من الحواجز أمام حركة المواطنين في كلا الاتجاهين، وهي: عين سينيا، وعطارة، وعابود، ويبرود، وسلواد، ومدخل روابي، وبيت عور، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج.

وفي بيت لحم، أغلقت قوات الاحتلال المدخل الجنوبي للمدينة "النشاش" بالبوابة الحديدية، ما تسبب بعرقلة حركة المواطنين والتضييق عليهم.

وبحسب تقرير صدر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأراضي الفلسطينية أكثر من 916، بينها 243 بوابة نُصبت، بعد 7 تشرين الأول عام 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين