فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استشهاد شاب من بلدة الظاهرية متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال

وزارة الاقتصاد: توقيف تجار واتخاذ إجراءات مشددة لمخالفي قرارات منع الاحتكار

"الوعد الصادق 4".. إيران تمطر إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات وتقصف قواعد أميركية

قوات الاحتلال تغلق حقول غاز بعد عدوانها على إيران

إغلاقات عسكرية واعتداءات للمستوطنين في عدة مناطق بالضفة

مؤشرات ميدانية تنذر بتدهور الأوضاع الإنسانية والإغاثية مجددًا في غزة

شعبان يدعو المواطنين للحذر من تصاعد الاعتداءات الإرهابية الاستيطانية

"العفو الدولية": "إسرائيل" تصعّد إجراءات تكريس الضم في الضفة وتوسّع الاستيطان

إيقاف 29 تاجرًا وإغلاق 11 محلًا في غزة ضمن حملة لمكافحة الاحتكار

استطلاع أمريكي يكشف عن دعم 57% من الجمهور إقامة دولة فلسطينية

الاحتلال يغلق عشرات الحواجز في الضفة تزامنا مع الهجوم على إيران

28 فبراير 2026 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
...
ازدحام عشرات السيارات أمام الحواجز الإسرائيلية (أرشيف)

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، عشرات الحواجز والبوابات الحديدية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تزامنا مع الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي على إيران.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات إسرائيلية أغلقت عشرات الحواجز والبوابات الحديدية المنصوبة على الطرق الرئيسية في جنوب ووسط وشمال الضفة.

وأوضحت المصادر أن الجيش أغلق حواجز ومعابر تربط الضفة بـ"إسرائيل"، وأخرى تربط جنوبي الضفة بوسطها وشمالها، فضلا عن إغلاق بوابات تربط بين القرى والمدن، وهو ما أدى إلى ازدحام عشرات السيارات أمام الحواجز.

واضطر فلسطينيون إلى سلوك طرق التفافية طويلة ووعرة للوصول إلى أعمالهم.

فيما شهدت محطات التزود بالوقود في عدة مناطق بالضفة أزمة خانقة، بعدما هرع المئات إليها، خشية نفاد الكميات.

وقرر محافظ نابلس غسان دغلس، في بيان، إغلاق محطات المحروقات في المحافظة “فورا وتحت طائلة المسؤولية”.

في غضون ذلك، شهدت سماء الضفة الغربية حركة طيران حربية كثيفة، تزامنا مع الهجمات المتواصلة على إيران.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إيران #حواجز #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة