دوَّت صافرات الإنذار في مناطق واسعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد رصد رشقات صاروخية إيرانية ردًّا على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف طهران وعدة مدن إيرانية.

وأفادت مصادر عبرية برصد عدة صواريخ على مختلف الأراضي المحتلة وسماع دوي انفجار واسع، خلال كلمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

بدورها، أكدت وكالة "نورنيوز" الإيرانية إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية باتجاه الأراضي الفسلطينية المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية، بإصابة مبنى من 9 طوابق شمال فلسطين المحتلة بصاروخ إيراني ودمار هائل بالمكان.

وطلب الاحتلال من المستوطنين عدم تصوير مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية، داعيًا إلى بقائهم في الملاجئ.

اقرأ أيضًا: الاحتلال يعلن حالة طوارئ خاصة وفورية بعد هجومه على إيران



ومن جهته، أعلن جيش الاحتلال حظرا على المدارس وأماكن العمل والتجمعات العامة، مع استثناء "القطاعات الحيوية"، بعد أن شن الاحتلال قصفًا على إيران.

وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية إن "إسرائيل" أغلقت المجال الجوي أمام الرحلات المدنية، وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بإغلاق المجال الجوي كليا.

وأعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية منع الوصول إلى جميع المطارات حتى إشعار آخر.

اقرأ أيضًا: مسؤول إيراني يهدد أمريكا و"إسرائيل": بدأتم مساراً لم تعد نهايته في أيديكم

وشنت الولايات المتحدة و"إسرائيل" هجوما مشتركا على إيران، وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بدوي انفجارات في العاصمة طهران وعدة مدن في أنحاء البلاد.

وأعلن مسؤول أمريكي لشبكة الجزيرة أن الولايات المتحدة شنت ضربات مشتركة مع "إسرائيل" ضد إيران، فيما أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بدء الهجوم على إيران.





المصدر / فلسطين أون لاين