جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تنفيذ غارات على جنوبي لبنان

28 فبراير 2026 . الساعة 09:24 بتوقيت القدس
غارات إسرائيلية شبه يومية على جنوب لبنان (أرشيف)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أن قواته شنت غارات جوية على عدة مواقع جنوبي لبنان، بدعوى استهداف “بنى تحتية تابعة لحزب الله”.

وقال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، إن قواته تنفذ هجمات جوية ضد “بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوبي لبنان”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي بيان لاحق، ادعى جيش الاحتلال أنه استهدف “أنفاق المناجم وقاذفات الصواريخ” في موجة الغارات الجوية على طول جنوبي لبنان.

وتابع: “كان حزب الله يعمل مؤخرا على استعادة قدراته العسكرية في المواقع المستهدفة من أجل شن هجمات على إسرائيل”.

ولم يصدر تعليق فوري عن حزب الله بشأن الغارات الإسرائيلية.

واعتبر جيش الاحتلال هذا النشاط “انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”، في وقت يخرق فيه بشكل يومي اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وجرى هذا الاتفاق بعد أكثر من شهرين من حرب شاملة بدأتها "إسرائيل" في سبتمبر/ أيلول 2024، في إطار عدوانها على لبنان الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وأسفر عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

كما لا تزال تحتل 5 تلال لبنانية استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، إلى جانب مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

المصدر / وكالات
