أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، صباح يوم السبت، حالة طوارئ خاصة وفورية في جميع أنحاء " إسرائيل" بعد بدء القصف على العاصمة الإيرانية طهران.

وفعَّل جيش الاحتلال الإسرائيلي صفارات الإنذار في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة لرفع الجاهزية لاحتمال إطلاق صواريخ، مؤكدًا إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

وقالت مصادر عبرية إن الاحتلال أغلق المنظومة التعليمية حتى مساء يوم الإثنين مشيرةً إلى أنه سيجرى بعد ذلك إعادة لتقييم الأوضاع الأمنية.

وأعلنت صحيفة معاريف العبرية أن مستشفيات الاحتلال تستعد لنقل أقسام تحت الأرض في أعقاب بدء الحرب مع إيران.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بسماع دوي 5 انفجارات في وسط مدينة طهران، عقب إعلان أمريكا والاحتلال الإسرائيلي بدء الهجوم على إيران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن القصف الإسرائيلي استهدف موقعا قرب مقر الرئاسة في طهران، بالإضافة إلى انفجارين جديدين شرق العاصمة الإيرانية.

وأعلن مسؤول أمريكي لشبكة الجزيرة أن الولايات المتحدة شنت ضربات مشتركة مع "إسرائيل" ضد إيران، فيما أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بدء الهجوم على إيران.

وأشارت التقارير الأولية إلى سقوط عدة صواريخ على شارع "دانشكاه" ومنطقة "جمهوري" وسط العاصمة طهران، وشملت الضربات أيضًا شارعي فلسطين ووصال في العاصمة طهران.



يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين