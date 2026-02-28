أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، صباح يوم السبت، عن سماع دوي 5 انفجارات في وسط مدينة طهران، عقب إعلان أمريكا والاحتلال الإسرائيلي بدء الهجوم على إيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدء هجوم على إيران، وقال: "بدأنا قبل قليل عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران."

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن القصف الإسرائيلي استهدف موقعا قرب مقر الرئاسة في طهران، بالإضافة إلى انفجارين جديدين شرق العاصمة الإيرانية.

وأفادت مصادر إيرانية بأن الغارات الإسرائيلية الأمريكية استهدفت منزل الرئيس الايراني الأسبق محمود أحمدي نجاد إثر هجوم الإسرائيلي.

وأعلنت وكالة إيرنا استشهاد 36 طالبة في مدرسة جنوبي إيران جراء غارة جوية إسرائيلية أميركية.

وأشارت التقارير الأولية إلى سقوط عدة صواريخ على شارع "دانشكاه" ومنطقة "جمهوري" وسط العاصمة طهران، وشملت الضربات أيضًا شارعي فلسطين ووصال في العاصمة طهران.

وقال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني مجيد أخوان، إن المجال الجوي لكامل ايران أُغلق حتى إشعار آخر.

ونقلت رويترز عن مسؤول أمني قوله إنّ المرشد الإيراني علي خامنئي ليس في طهران ونقل إلى موقع آمن.

وفعَّل جيش الاحتلال الإسرائيلي صفارات الإنذار في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة لرفع الجاهزية لاحتمال إطلاق صواريخ، مؤكدًا إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

ويأتي ذلك، في ظل تهديدات أميركية-إسرائيلية في الأسابيع الماضية ترافقت مع حشد عسكري أميركي غير مسبوق في المنطقة، وقبل يومين من عقد الجولة الرابعة من المفاوضات الأميركية-الإيرانية.

المصدر / فلسطين أون لاين