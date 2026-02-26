حماس: ارتقاء الشهداء في غزة استخفاف بالوسطاء و"مجلس السلام"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء يوم الخميس، أن استمرار ارتقاء الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على امتداد قطاع غزة، يعكس استخفاف الاحتلال بجهود الوسطاء، وضربه بعرض الحائط مجلس السلام ودوره.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحافي تابعته "فلسطين أون لاين"، أن الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتدمير بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن ما تغيّر يقتصر على الشكل والأسلوب، بما يدل على أن حديث الدول الضامنة عن وقف الحرب يفتقر إلى أي رصيد حقيقي على الأرض.

ومنذ فجر اليوم الخميس، استشهد 3 مواطنين أحدهما متأثرا بجراحه، واثنان جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب متنزه المحطة في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، وأصيب عدد آخر بجروح، في سياق خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، صباح اليوم، إن قطاع غزة شهد تصاعداً ملحوظاً في خروقات الاحتلال منذ اليوم الأول لشهر رمضان بلغ عددها 71 خرقًا خلال الأسبوع الأول، موضحًا أن هذه الاعتداءات أسفرت عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة 32 بجروح متفاوتة في انتهاك صريح لجوهر اتفاق وقف إطلاق النار.

