بأجساد نحيلة وآثار جروح ...

الاحتلال يُفرج عن 8 أسرى من قطاع غزة

26 فبراير 2026 . الساعة 15:16 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال، يوم الخميس، عن 8 أسرى من قطاع غزة، وذلك بعد أشهر عديدة من اعتقالهم في سجونه أثناء عمليات التوغل البرية خلال حرب الإبادة الجماعية، عانوا فيها من سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وقالت مصادر محلية، إن ثمانية أسرى أفرج عنهم اليوم وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدنية دير البلح وسط قطاع غزة.

طالع المزيد: "تهديداتٌ متواصلة.. الأسرى داخل سجن الرملة يواجهون ظروفًا اعتقالية قاسية

وأفرجت سلطات الاحتلال عن نحو 1700 أسير من غزة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وقعت عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، و"إسرائيل".

ووصل معظم المفرج عنهم آنذاك في حالة صحية متدهورة، وتحدث عدد منهم عن تعرضهم لتعذيب وتجويع وإهانة داخل سجون الاحتلال.

ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، وفقا لمنظمات حقوقية وفلسطينية.

