الاحتلال يخطر بهدم 6 منازل شرق بيت لحم

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، إخطارات بهدم ستة منازل في خربة الدير التابعة لبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.

وأفاد مصدر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة خربة الدير وتمركزت بين منازل المواطنين، قبل أن تسلّم إخطارات بهدم ستة منازل، معظمها مأهولة بالسكان، تعود لكل من: عمران سليمان علي موسى، وفراس عثمان خليل سليمان، وزياد محمد موسى، ونبيل صبيح سليمان، ومحمد سليم سليمان صبيح، وضياء محمد حميدان صبيح.

ونفذت سلطات الاحتلال 538 عملية هدم خلال 2025، استهدفت نحو 1400 منزل ومنشأة، حسب توثيق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في ارتفاع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة، ضمن منهجية تهدف إلى استهداف البناء والنمو الطبيعي للفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين