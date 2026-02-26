إصابات في اعتداءات الاحتلال جنوبي نابلس

أصيب ثلاثة مواطنين فجر يوم الخميس، نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي قرية كفر قليل جنوب نابلس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع ثلاث اصابات، وهم مسنة تبلغ من العمر 60 عاما، ورجل 58 عاما، وشاب 24 عاما، بعد اعتداء الجنود عليهم بالضرب خلال اقتحام منازلهم وتفتيشها في قرية كفر قليل، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف جنود الاحتلال والمستوطنون الاعتداءات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتشمل القتل والاعتقال وتخريب وهدم المنازل والمنشآت، والتهجير، والتوسع الاستيطاني.

وقتل جنود الاحتلال والمستوطنون منذ أكتوبر 2023 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1117 فلسطينيًا، وأصيب حوالي 11 ألفًا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفًا.

