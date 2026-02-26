فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قيلولة 45 دقيقة تُعزّز التعلم وتعيد تنشيط الدماغ

تقديرات عسكرية إسرائيلية تحذر من "أثمان باهظة" لحرب مع إيران

الاحتلال يخطر بهدم 6 منازل شرق بيت لحم

مفاوضات أميركية إيرانية في جنيف.. وطهران تؤكد سلمية برنامجه النووي

إصاباتٌ وقصفٌ مدفعيٌّ.. خروقاتٌ إسرائيلية متواصلة لوقف النَّار بغزَّة

إصابات في اعتداءات الاحتلال جنوبي نابلس

موائد غزة تتقلص… توقف “المطبخ العالمي” يفاقم هواجس الجوع

عملة رقمية لغزة: بين الإغاثة والهيمنة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

العملة الرقمية في غزة… بين كسر أزمة السيولة ومخاطر الوصاية والتسييس المالي

إصابات في اعتداءات الاحتلال جنوبي نابلس

26 فبراير 2026 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
...
اعتداءات واقتحامات إسرائيلية متصاعدة في الضفة الغربية (أرشيفية)

 أصيب ثلاثة مواطنين فجر يوم الخميس، نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي قرية كفر قليل جنوب نابلس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع ثلاث اصابات، وهم مسنة تبلغ من العمر 60 عاما، ورجل 58 عاما، وشاب 24 عاما، بعد اعتداء الجنود عليهم بالضرب خلال اقتحام منازلهم وتفتيشها في قرية كفر قليل، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف جنود الاحتلال والمستوطنون الاعتداءات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتشمل القتل والاعتقال وتخريب وهدم المنازل والمنشآت، والتهجير، والتوسع الاستيطاني.

وقتل جنود الاحتلال والمستوطنون منذ أكتوبر 2023 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1117 فلسطينيًا، وأصيب حوالي 11 ألفًا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفًا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #اعتداءات في الضفة الغربية #قرية كفر قليل #إصابات جنوبي نابلس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة