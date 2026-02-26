بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة والقدس

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، اعتقلت خلالها 16 مواطناً على الأقل، بينهم فتاة وعدد من الأسرى المحررين، وتركزت الاعتقالات في قلقيلية ونابلس وطولكرم.

ففي محافظة قلقيلية: اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية واعتقلت: الأسير المحرر أمين سعسع، والأسير المحرر عمار الشوبكي (محرر في صفقة التبادل)، والأسير المحرر أنس مالك داود، والأسير المحرر حسام أبو لبدة، والأسير المحرر لطفي جعيدي، والشاب شريف غليون شريم.

وفي محافظة نابلس: اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر خالد عاكف اشتية، ومحمد عمران عواد، وسامح الأسمر من مخيم بلاطة شرق المدينة.

أما في محافظة جنين: اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر يحيى فاخوري بعد مداهمة منزله في بلدة جبع جنوب جنين.

وفي محافظة رام الله والبيرة: اعتقلت قوات الاحتلال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا “أبو عبيدة” عقب اقتحام منزله في قرية المغير شمال رام الله، كما اعتقلت إيهاب عاهد النعسان على حاجز كراميلو قرب بلدة الطيبة شرق رام الله.

بينما في محافظة طولكرم: اعتقلت قوات الاحتلال المحامي مؤمن محمد الصافي بعد مداهمة منزله في مدينة طولكرم، والفتاة آية حاتم فقها بعد اقتحام منزل عائلتها في بلدة كفر اللبد شرق المحافظة، ومحمد عبد الدايم بعد مداهمة منزله في ضاحية اكتابا شرق المدينة.

وفي محافظة القدس: اعتقلت قوات الاحتلال فيصل عدنان عيدة من بلدة كفر عقب شمال القدس.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى