باريس يعبر موناكو بصعوبة.. وغالطة سراي يطيح بيوفنتوس في دوري الأبطال

26 فبراير 2026 . الساعة 09:14 بتوقيت القدس
لاعبو باريس سان جيرمان يحتفلون بعد تسجيل الهدف الثاني

تعادل باريس سان جيرمان مع ضيفه موناكو بنتيجة 2 / 2 ليؤكد تأهله لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الأربعاء.

وتقدّم موناكو بهدف ماغنيس أكليوش في الدقيقة 45 من المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء، وردّ باريس حامل اللقب بهدفي ماركينيوس وخفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقتين 60 و66.

ولكن فريق الإمارة تعادل بهدف ثان سجّله جوردان تيزي في الدقيقة 91، لينتهي اللقاء بهذه النتيجة، ولكن الفريق الباريسي تأهل بفضل الفوز ذهابا خارج ملعبه بنتيجة 3 / 2، ليتفوّق حامل اللقب بنتيجة 5 / 4 في مجموع المباراتين.

في المقابل، ودع فريق يوفنتوس الإيطالي منافسات دوري أبطال أوروبا، بخسارة إجمالية أمام غالطة سراي التركي بنتيجة 7 / 5.

وفاز يوفنتوس على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 3 / 2، لكنه كان قد خسر في مباراة الذهاب 2 / 5 ليودع البطولة مبكرا، ويلحق بمواطنه إنتر ميلان الذي خسر ذهابا وإيابا أمام بودو غليمت النرويجي.

سجل مانويل لوكاتيلي هدف تقدم يوفنتوس من ركلة جزاء في الدقيقة 37، وأضاف فيديريكو جاتي الهدف الثاني في الدقيقة 70، ثم سجل الأمريكي وستون مكيني الهدف الثالث في الدقيقة 82.

ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي بعد التعادل في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 5 / 5، ليسجل الفريق الضيف غالطة سراي هدفين الأول عن طريق النيجيري فيكتور أوسمين في الدقيقة 105، والثاني بتوقيع باريش يلماز في الدقيقة 119.

المصدر / وكالات
