ريال مدريد يكرر فوزه على بنفيكا ويعبر إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

تأهل فريق ريال مدريد إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما كرر فوزه على بنفيكا البرتغالي 2 / 1 في إياب دور الملحق، بعدما كان قد فاز ذهابا 1 / صفر.

وسجل رافا سيلفا هدف تقدم بنفيكا في الدقيقة 14، ثم تعادل الفرنسي أورلين تشواميني في الدقيقة 16، بينما أضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وكان ريال مدريد فشل في التأهل المباشر إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز التاسع، خارج الثمانية الأوائل الذين يتأهلون بشكل مباشر، وذلك بعدما كان قد خسر من بنفيكا أيضا بنتيجة 2 / 4 في آخر جولات دور المجموعة.

لعب الفريقان بإيقاع سريع خلال الدقائق الأولى من المباراة، حيث سعى ريال مدريد صاحب الأرض لفرض أسلوبه مبكرا، في الوقت الذي حاول فيه بنفيكا مباغتة المنافس بهدف يعدل الكفة.

وكاد فينيسيوس يشكل خطورة مبكرة على مرمى بنفيكا، لكن الدفاع كان له بالمرصاد لتمر كرته دون خطورة، وفي المقابل تألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ليتصدى لتسديدة من سيلفا في الدقيقة 14 بعد مراوغة للدفاع.





وفي الدقيق 14، نجح سيلفا في تسجيل هدف التقدم لبنفيكا بعدما استغل كرة تحولت له من المدافع راؤول أسينسيو بطريق الخطأ ليجد نفسه أمام كورتوا ويسجل في الشباك.

وبعد دقيقتين فقط، نجح الريال في التعادل، بهدف سجله لاعب خط الوسط تشواميني بعدما استغل تمريرة الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي بتسديدة قوية في الشباك.

وواصل فالفيردي التألق مع الريال في المباريات الأخيرة حيث كان قد صنع هدفين وسجل هدفا في آخر 4 مباريات مع الفريق، ووصل للمساهمة التهديفية 13 بشكل عام هذا الموسم في 36 مباراة.

وبدأ ريال مدريد بعد الهدف في فرض أسلوبه من جديد، وحاول تسجيل هدف آخر ليؤمن به تقدمه.

واحتفظ بنفيكا بخطورته في المرتدات حيث كاد يسجل من عرضية مرت من الجميع أمام المرمى مباشرة في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 32 نجح ريال مدريد في أن يهز الشباك مرة أخرى، عن طريق التركي أردا غولر لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف بداعي وجود تسلل.





وفي الشوط الثاني فرض الريال أفضلية في الأداء ولعب بكثافة هجومية أكبر، واستطاع أن يسجل هدفا ثانيا عن طريق فينيسيوس في الدقيقة 80.

واستغل البرازيلي الدولي تمريرة من فالفيردي، لينفرد بالمرمى، ويسجل ويحتفل بطريقة مماثلة لتلك التي قام بها في مباراة الذهاب بعدما كان قد سجل هدفا أيضا.

وعزز ريال مدريد رقمه القياسي كأكثر الأندية تأهلا للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا (بداية من دور الـ16)، برصيد 30 مرة بفارق مرتين عن بايرن ميونخ الألماني.

