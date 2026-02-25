"التربية والتعليم" تعلن موعد عقد امتحانات الثانوية العامة للعام 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي موعد عقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2026، في دورتيه الأولى والثانية.

وأوضحت الوزارة يوم الأربعاء، أن امتحانات الدورة الأولى ستبدأ يوم السبت الموافق 20/6/2026، وتستمر حتى الأربعاء 8/7/2026، فيما تبدأ امتحانات الدورة الثانية يوم السبت 15/8/2026، وتستمر حتى الخميس 27/8/2026.

وبيّنت أن جلسة الامتحان تبدأ يوميا الساعة التاسعة صباحا، لكافة الفروع: الأدبي، العلمي، الشرعي، الريادة والأعمال، الزراعي، الصناعي، الفندقي، والاقتصاد المنزلي.

وأشارت إلى أن الامتحان العملي للفروع المهنية في الدورة الأولى يُعقد أيام 18-20/5/2026، وقد يستمر حتى يوم الخميس 21 /5/2026 للتخصصات الإنتاجية، فيما يعقد في الدورة الثانية أيام 10-12/8/2026، وقد يستمر حتى يوم الخميس 13/8/2026.

وأكدت الوزارة أن تقييم المشاريع لطلبة الكفاءة المهنية يبدأ يوم الأحد 7/6/2026، مشيرة إلى أنه في حال صادفت عطلة رسمية أحد أيام الامتحانات، ينقل الامتحان إلى اليوم الذي يليه وفق برنامج الامتحانات أو حسب قرار لجنة الامتحانات العامة.





المصدر / فلسطين أون لاين