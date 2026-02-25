حشود أميركية.. أكثر من 300 طائرة في الشرق الأوسط مع مؤشرات لقرب المواجهة مع إيران

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن مقاتلات F-22 التي وصلت إلى "إسرائيل" أمس انضمت إلى الحشود العسكرية الواسعة التي نشرتها الولايات المتحدة في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل تصاعد التوتر مع إيران.

وبحسب تقديرات معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، ينتشر في الشرق الأوسط أكثر من 200 طائرة مقاتلة أميركية، ويرتفع العدد إلى أكثر من 300 عند احتساب الطائرات الموجودة في أوروبا. وتشمل القوة الجوية نحو 36 طائرة F-15، وما لا يقل عن 48 طائرة شبح F-35، إضافة إلى 36 طائرة F-16، وأكثر من 100 طائرة مخصّصة للتزود بالوقود والمراقبة والسيطرة والاستخبارات والنقل.

كما تضم القوات البحرية الأميركية في المنطقة حاملتي طائرات، إحداهما وصلت قبل أسابيع، والأخرى في البحر المتوسط وتواصل التقدم شرقًا، إلى جانب 12 مدمرة ترافق مجموعات الضرب.

تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة ارتفاعًا في مستوى الحذر العسكري، مع تبادل رسائل التهديد بين واشنطن وطهران.

المصدر / فلسطين أون لاين