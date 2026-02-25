آيفون 18 برو في "مرحلة الاختبار".. هل تفجر أبل مفاجأة الهاتف القابل للطي؟

تستعد "أبل" لنقل سلسلة آيفون 18 برو إلى مرحلة الإنتاج التجريبي، في خطوة تعكس اقترابها من الجدول الزمني المعتاد للكشف في سبتمبر المقبل.

وبحسب ما نشره المسرب Fixed Focus Digital عبر منصة "ويبو"، فإن طرازي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس دخلا بالفعل مرحلة اختبار الإنتاج، وهي المرحلة التي تجري فيها الشركة عمليات تحقق على خطوط التجميع الفعلية باستخدام أدوات التصنيع الرسمية، للتأكد من خلو العملية من مشكلات قبل بدء الإنتاج الكمي.

ما معنى الإنتاج التجريبي؟

تُعرف هذه المرحلة في سلاسل الإمداد باسم Production Validation Run، وتهدف إلى اختبار جاهزية خطوط التصنيع على أرض الواقع، وليس فقط عبر نماذج أولية.

وفي حال سارت الاختبارات بسلاسة، تنتقل الأجهزة إلى التصنيع واسع النطاق استعداداً للإطلاق التجاري، بحسب تقرير نشره موقع "gsmarena" واطلعت عليه "العربية Business".

اللافت في التسريب أن المصادر تشير إلى عدم وجود تغييرات كبيرة في المواد أو المواصفات التصميمية مقارنة بالجيل السابق.

ما يعني أن السلسلة الجديدة قد لا تختلف جذرياً عن آيفون 17 برو.

وتتوافق هذه المعلومات مع شائعات سابقة تحدثت عن أن أبرز تعديل شكلي قد يقتصر على تقليص حجم Dynamic Island، دون إعادة تصميم شاملة للهيكل.

ماذا عن آيفون فولد؟

في السياق نفسه، تشير التوقعات إلى احتمال ظهور هاتف قابل للطي من "أبل" — يُشار إليه إعلامياً باسم آيفون فولد — بالتزامن مع إطلاق السلسلة الجديدة، في حال قررت الشركة دخول فئة الهواتف القابلة للطي هذا العام.

حتى الآن، تبقى هذه التفاصيل ضمن إطار التسريبات غير المؤكدة رسمياً.

لكن دخول الأجهزة مرحلة الإنتاج التجريبي عادة ما يكون مؤشراً قوياً على أن التطوير اقترب من مراحله النهائية، وأن العد التنازلي لإطلاق الجيل الجديد قد بدأ فعلياً.

المصدر / وكالات