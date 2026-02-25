طهران ترد على "تهديدات" ترامب: اتهاماتكم "أكاذيب كبرى"

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، الاتهامات الأميركية بشأن البرنامج الصاروخي ووصفتها بأنها "أكاذيب كبرى"، وذلك بعد ساعات على اتهام الرئيس دونالد ترامب طهران بالسعي لصنع صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي في منشور على منصة "إكس": "كل ما يدّعونه بشأن البرنامج النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية الإيرانية، وعدد الضحايا خلال اضطرابات يناير (كانون الثاني)، ليس إلا تكراراً لأكاذيب كبرى".

وفي وقت سابق، قال الرئيس ترامب إنه يفضل حل المواجهة مع إيران عبر الوسائل الدبلوماسية، لكنه حذر من أنه لن يسمح أبداً لطهران بتطوير سلاح نووي.كما اتهم الرئيس ترامب إيران بالسعي لتطوير صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة.

وقال ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد "نحن في مفاوضات معهم، وهم يريدون إبرام اتفاق، لكننا لم نسمع منهم تلك الكلمات السرية: +لن نمتلك ابداً سلاحاً نووياً+".

وأضاف: "أفضل حل هذه المشكلة من خلال الدبلوماسية، ولكن هناك أمر واحد مؤكد: لن أسمح أبداً للدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، وهو ما هم عليه إلى حد بعيد، بامتلاك سلاح نووي"، بحسب تعبيره.

وقال ترامب في خطابه: "لقد طوروا بالفعل صواريخ يمكنها تهديد أوروبا وقواعدنا في الخارج، وهم يعملون على بناء صواريخ ستكون قادرة قريباً على الوصول إلى الولايات المتحدة الأميركية".

وقبيل ذلك قالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الخيار الأول لترامب في التعامل مع إيران هو دائماً الدبلوماسية، لكنه مستعد لاستخدام القوة الفتاكة إذا لزم الأمر.

