في تواصل للاعتداءات بشهر رمضان، أقدم مستوطنون على إحراق 5 منازل وعدد من المركبات في قرية سوسيا، بمنطقة مسافر يطا جنوب محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأصيب مواطنون بالاختناق، عقب إحراق مستوطنين منازل لمواطنين في قرية سوسيا.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات بالاختناق خلال هجوم للمستوطنين وحرق منازل في سوسيا بمسافر يطا، وقدمت العلاج لهم ميدانيا.

وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان في مسافر يطا، أسامة مخامرة، بأن عشرات المستوطنين هاجموا مساكن ومركبات المواطنيين في قرية سوسيا ،وأحرقوا عدداً منها وحطموا أخرى.

ولفت مخامرة إلى أن الهجوم كان واسعاً على القرية وأطلق خلاله المستوطنيين قنابل الغاز داخل مساكن المواطنيين، مما أوقع حالات اختناق في صفوفهم.

وأوضح مخامرة أن المستوطنين هاجموا مسكن المواطن خضر النواجعة، وألقوا الغاز السام داخل المسكن ما ادى لعدد من الاصابات بالاختناق تم علاجهم ميدانيا .

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، إن عنف المستوطنين يتزايد دون توقف ودون رادع وسط إفلات تام من العقاب.

ودعا المكتب إلى إنهاء الاحتلال، ووقف التوسع الاستيطاني، وإجلاء المستوطنين من الضفة الغربية.

وخلال يناير الماضي، سُجلت 468 اعتداءً للمستوطنين، شملت إحراق ممتلكات، واقتلاع أشجار، ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشهد الضفة الغربية تصعيدا أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1117 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، واعتقال نحو 22 ألفا.

المصدر / فلسطين أون لاين