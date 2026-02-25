شهيدان وإصابات في خروقات الاحتلال المُتواصلة بغزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى.

وفي أبرز التطورات، أفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطن وأصيب آخران، مساء اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وأعلن مستشفى شهداء الأقصى، بوصول جثمان شهيد ومصابين إلى المستشفى جراء قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة أبو العجين، شرق دير البلح.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء شهيد من جراء قصف الاحتلال منطقة "أرض الليمون" جنوبي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وفي شمال القطاع، أُصيب مواطن برصاص طائرة مُسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" في محيط مدرسة أبو حسين. كما أُصيبت فتاة برصاص قوات الاحتلال في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس.

ونفّذ الاحتلال عمليات نسف لمبان سكنية شمال مدينة خان يونس، فيما شن طيران الاحتلال الحربي غارات شمال مدينة رفح، تزامناً مع قصف مدفعي شرقي مدينة غزة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 618 شهيدًا، فيما وصل بلغ إجمالي عدد الإصابات 1,663، بينما وصل إجمالي حالات الانتشال 732 شهيدًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة صحايا الإبادة الجماعية منذ بداية العدوان، 72,082 شهيدًا و 171,761 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين