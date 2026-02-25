طقس فلسطين: غائمٌ جزئيًا وفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة

توقعت دائرة الأرصاد أن يكون الجو يوم الأربعاء، غائما جزئيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وباردا، الرياح جنوبة غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط أمطار متفرقة على معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على معظم المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 60 كم /ساعة، والتزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وتشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر يومي السبت والأحد، وارتفاع موج البحر.

المصدر / فلسطين أون لاين