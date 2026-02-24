فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

17 منظَّمة دوليَّة تلجأ للمحكمة الإسرائيليَّة ضدَّ حظر عملها بغزَّة والضّفة

خروقاتٌ إسرائيلية متواصلة.. ثلاثة شهداء بغارات الاحتلال على غزة وبيت لاهيا

بالأسماء... سرايا القدس تنعى 41 شهيدًا من ألويتها العسكرية

أهالي الأسرى يدعون إلى وقف الانتهاكات داخل السجون وكشف مصير المعتقلين

40 ألف مصلٍّ يؤدون صلاتيّ العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

الاحتلال يُغلق بيت لحم لمطاردة سيارة بزعم محاولة دهس

من خطواتٍ واثقة إلى زحفٍ على الركبتين… زين ينتظر فرصة العلاج

تمويل غزة بين التعهدات والرقابة… من يدير أموال الإعمار؟

جوائز بافتا 2026... "بي بي سي" تعتذر عن عبارة "عنصرية" وتتجاهل غزة !

من تلّ الهوا إلى النصيرات… ماهر أبو زاهر ورحلة البحث عن بيت

الاحتلال يُغلق بيت لحم لمطاردة سيارة بزعم محاولة دهس

24 فبراير 2026 . الساعة 18:56 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عددا من مداخل محافظة بيت لحم، وحاجز "الكونتينر" العسكري، واقتحمت بلدة الدوحة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل منطقة قبر حلوة، والفرديس، ومراح رباح، والمدخل الجنوبي للمحافظة وبلدة الخضر "النشاش"، والمدخل الشرقي للخضر "المناشير"، وحاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم، بزعم محاولة مركبة تنفيذ عملية دعس عند "طريق الأنفاق".

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الدوحة، غرب بيت لحم، دون أن يبلغ عن مداهمات للمنازل أو اعتقالات.

#الضفة #بيت لحم #الصفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة