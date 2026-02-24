الاحتلال يُغلق بيت لحم لمطاردة سيارة بزعم محاولة دهس

متابعة/ فلسطين أون لاين

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عددا من مداخل محافظة بيت لحم، وحاجز "الكونتينر" العسكري، واقتحمت بلدة الدوحة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل منطقة قبر حلوة، والفرديس، ومراح رباح، والمدخل الجنوبي للمحافظة وبلدة الخضر "النشاش"، والمدخل الشرقي للخضر "المناشير"، وحاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم، بزعم محاولة مركبة تنفيذ عملية دعس عند "طريق الأنفاق".

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الدوحة، غرب بيت لحم، دون أن يبلغ عن مداهمات للمنازل أو اعتقالات.