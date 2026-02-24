جوائز بافتا 2026... "بي بي سي" تعتذر عن عبارة "عنصرية" وتتجاهل غزة !

متابعة/ فلسطين أون لاين

أثارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) غضباً واسعاً خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد بثها حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام (بافتا) في دورته الـ79 مع بثها عبارة عنصرية وحذفها لتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية من قبل أحد الفائزين بالجوائز.

وخلال تقديم جائزة في مستهل الحفل، سمعت العبارة العنصرية بوضوح بينما كان نجما مسلسل Sinners الشهيران مايكل بي جوردان وديلروي ليندو يقدمان جائزة في الدقائق الأولى من الحفل، حيث صرخ أحد أفراد الجمهور المصاب بمتلازمة توريت بعبارات عنصرية، رغم أن الحفل كان مسجلاً بتأخير ساعتين وخضع للمونتاج قبل بثه.

Man with Tourette Syndrome yells N-Word at black presenters during the BAFTA’s.



Tourette Syndrome activist John Davidson yelled the racial slur at Michael B. Jordan and Delroy Lindo.



The audience had been warned before the ceremony that tics or involuntary swearing could occur. pic.twitter.com/WGsujIkzt6 — Oli London (@OliLondonTV) February 23, 2026

في المقابل، حذفت "بي بي سي" جزءاً من خطاب المخرج والكاتب البريطاني النيجيري أكينولا ديفيز جونيور، الذي تضمن إشارات تضامن مع المهاجرين والشعوب الواقعة تحت الاحتلال، واختُتم بعبارة "من أجل فلسطين الحرة".

كما قامت المؤسسة بتقليص خطاب قبول المخرج والكاتب البريطاني النيجيري أكينولا ديفيز جونيور، الذي فاز بجائزة أفضل عمل أول لكاتب أو مخرج أو منتج بريطاني إلى جانب شقيقه ويل ديفيز.

وتضمن الجزء المحذوف من الخطاب ما يلي: "إلى جميع أولئك الذين هاجر آباؤهم للحصول على حياة أفضل لأطفالهم، إلى المهاجرين الاقتصاديين، والمهاجرين بسبب النزاعات، والذين يعيشون تحت الاحتلال والديكتاتورية والاضطهاد، والذين يعانون من الإبادة الجماعية، أنتم مهمون، وقصصكم مهمة أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف، "أحلامكم هي فعل مقاومة. إلى من يشاهدوننا في منازلهم، احتفظوا بذكريات أحبائكم، واحتفظوا بقصصكم، أمس واليوم وإلى الأبد. من أجل نيجيريا، من أجل لندن، من أجل الكونغو، من أجل السودان، من أجل فلسطين الحرة."

بي بي سي تحذف الصور والفيديوهات لدعوات لوقف إطلاق النار في غزة ، التي ظهرات خلال حفل توزيع جوائز البافتا الاسكتلندية



قامت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بحذف عدة دعوات لوقف إطلاق النار في غزة من حفل توزيع جوائز البافتا الاسكتلندية - بما في ذلك تقديم الجائزة بأكملها.



اذ… pic.twitter.com/e13TYzKexq — khalil hanoun (@khalilhanoun) November 22, 2023

أثار هذا الأمر غضبًا واسعًا على الإنترنت، حيث تساءل الكثيرون عن سبب عدم حذف هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) للعبارة العنصرية. وقد ازداد استغراب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما وأن الهيئة حذفت نهاية خطاب ديفيز الابن.

بحسب "ميدي ايست آي"، فإن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اعتذرت عن بثّها عبارة عنصرية خلال حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)، بينما لم تستجب لطلبات متكررة للتعليق على حذف خطاب أكينولا ديفيز جونيور.

وأكد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن غضبهم لم يكن موجهاً إلى الناشط المصاب بمتلازمة توريت الذي صرخ بالإهانة، بل إلى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بسبب " تعاملها الكارثي " مع الموقف.

وقال مستخدم، "إن الإساءة العنصرية التي تعرض لها ديلروي ليندو ومايكل بي جوردان لا تتعلق بمتلازمة توريت. إنها تتعلق بمدى تطبيع العنصرية ضد السود وقبولها، بل وتشجيعها في الواقع"، هذا ما كتبه الكاتب والناشط السياسي ريتشارد سودان.

وأضاف، "إن اختيار هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بث الإساءة العنصرية التي تعرض لها اثنان من أبرز الممثلين السود في العالم، أمام الملايين، هو جوهر القصة."

وكتب مستخدم آخر: "إن العنصرية ضد السود والعنصرية ضد الفلسطينيين مرتبطتان، ويوضح المونتاج بوضوح من هي الجهة التي يتم إعطاء الأولوية لراحتها وسلطتها".

جادل أحد المستخدمين بأن هذا الاختيار يشير إلى أنه بالنسبة لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، فإن "الدعوة إلى تحرير الفلسطينيين أكثر إهانة من استخدام كلمة "الزنجي"".

بدورها، وصفت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة قرار حذف خطاب ديفيز جونيور بأنه "مخزٍ"، وشكرت صانع الأفلام على استخدام "منصته للتحدث عن حقوق المهاجرين والأشخاص الذين يواجهون الاضطهاد والفظائع الجماعية أو يفرون منها - من الكونغو إلى السودان إلى فلسطين".

والأسبوع الماضي، أفادت تقارير أن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) ستراقب بث حفل توزيع جوائز بافتا عن كثب بحثاً عن خطابات ذات طابع سياسي، وذلك بعد بثها المباشر لمهرجان غلاستونبري العام الماضي، والذي ردد فيه الفنان بوب فيلان هتاف "الموت للجيش الإسرائيلي" خلال فقرته.