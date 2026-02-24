"مباحث التموين": إتلاف 1128 كيلو مواد غذائية غير صالحة

فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

24 فبراير 2026 . الساعة 16:11 بتوقيت القدس
...
وكالات/ فلسطين أون لاين

أتلفت مباحث التموين التابعة للمباحث العامة في المحافظة الوسطى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد 1128 كجم من مواد غذائية مخلفة لشروط السلامة وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي

وشملت الكميات المتلفة، بحسب مباحث التموين، 768 كجم من زيت الزيتون داخل منشأة تجارية تعود للتاجر (أ.ح)، عقب ثبوت رسوبها في الفحص المخبري، ما استدعى اتخاذ إجراءات الإتلاف وفق الأصول المتبعة.

وأوضحت المباحث، أنه جرى أيضًا إتلاف 360 كجم من المنجرينا داخل منشأة للتاجر (ر.ح) من سكان دير البلح، بسبب انتهاء تاريخ الصلاحية وعدم مطابقتها للاستهلاك.

وأكدت مباحث التموين أنها ستواصل حملاتها الميدانية وجولاتها التفتيشية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن سلامة المواطنين.

