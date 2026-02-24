الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72 ألفًا و 73 شهيدًا

أصدرت وزارة الصحة بغزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إن 7 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى ارتقاء 615 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النار، وإصابة 1,658، و انتشال 726 جثمانًا.

وأعلنت وزراة الصحة، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,073 شهيدًا و 171,756 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.



المصدر / فلسطين أون لاين