الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72 ألفًا و 73 شهيدًا

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72 ألفًا و 73 شهيدًا

24 فبراير 2026 . الساعة 13:24 بتوقيت القدس
أهالي يودعون أبناءهم الذين ارتقوا شهداء في قصف الاحتلال على غزة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إن 7 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى ارتقاء 615 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النار، وإصابة 1,658، و انتشال 726 جثمانًا.

وأعلنت وزراة الصحة، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,073 شهيدًا و 171,756 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
 

