"إعلام الأسرى": إهمالٌ طبيٌّ يفاقم الحالة الصحية للأسيرة انتصار العواودة في سجن الدامون

الأسيرة انتصار العواودة

أفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن الأسيرة انتصار العواودة تعاني من إهمال طبي متواصل داخل سجن “الدامون”، ما يفاقم حالتها الصحية في ظل معاناتها من مشكلات في القلب، وعدم تلقيها الرعاية والعلاج المناسبين لحالتها المرضية.

وأوضح المكتب في بيان صحفي، يوم الثلاثاء، أن العواودة تعاني من عدم التزام إدارة السجون بأدويتها وغياب المتابعة الصحية المنتظمة، مشيرًا إلى أنها فقدت 18 كيلوغرامًا من وزنها، ويتم تزويدها بأدوية لآلام الظهر لا تتناسب مع وضعها الصحي، كما لا يتم نقلها إلى العيادة إلا بطلب من المحكمة.

وأشار إلى أن ظروف احتجاز العواودة تزيد من معاناتها، حيث لا تمتلك سوى قطعتين من الملابس، وتتعرض لتضييقات مستمرة داخل السجن.

وأكد أن استمرار الإهمال الطبي بحق الأسيرة العواودة يشكل خطرًا حقيقيًا على حياتها، محملًا إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن تدهور وضعها الصحي.

ودعا مكتب إعلام الأسرى المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل للضغط من أجل توفير الرعاية الطبية اللازمة لها وضمان معاملتها وفق ما نصت عليه القوانين الدولية.

