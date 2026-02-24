انفجار عبوة ناسفة يودي بحياة شرطي ويصيب اثنين وسط موسكو

أسفر انفجار عبوة ناسفة في وسط موسكو عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين، بعدما فجر رجل متفجرات بجوار سيارة دوريتهم في وقت مبكر من فجر الثلاثاء، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الروسية.

وبحسب البيان الصادر على منصة تليغرام، وقع الانفجار قرابة الساعة 12:05 بعد منتصف الليل (21:05 بتوقيت غرينتش الإثنين)، في ساحة محطة سافيولوفسكي للقطارات شمال العاصمة الروسية.

وأوضحت الوزارة أن المهاجم تقدم نحو أفراد شرطة المرور الذين كانوا داخل سيارة الدورية قبل أن تنفجر عبوة ناسفة لم يكشف عن طبيعتها بعد، مؤكدة أن المنفذ قتل في موقع الحادث.

وجاء في رواية أولية لوزارة الداخلية في موسكو أن "الجاني" تمكن من الفرار، غير أن تحديثا لاحقا أوضح أنه بعد "معاينة موقع الحادث" و"مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة"، تم العثور على المهاجم جثة هامدة في محيط المكان.

من جانبها، أعلنت لجنة التحقيق الروسية المكلفة القضايا الكبرى فتح ملف جنائي بشبهة محاولة قتل أحد أفراد إنفاذ القانون، إضافة إلى حيازة أجهزة متفجرة بصورة غير قانونية. وأفاد مراسل وكالة "تاس" بأن سيارة الشرطة المستهدفة لحقتها أضرار جسيمة جراء الانفجار، من دون أن تشتعل فيها النيران.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية سيارة شرطة بنوافذ محطمة متوقفة قرب خط للسكك الحديدية، بينما فرضت قوات الأمن طوقا حول المنطقة. ولم تتوافر بعد أي تفاصيل رسمية إضافية عن طبيعة العبوة المستخدمة أو خلفيات ودوافع المنفذ.

ويأتي هذا الهجوم بعد نحو عام من تفجير مماثل في كانون الأول/ديسمبر 2025 أسفر عن مقتل شرطيين في موسكو، قرب موقع شهد قبل فترة قصيرة مقتل جنرال روسي

المصدر / وكالات