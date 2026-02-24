خروقاتٌ إسرائيلية متواصلة.. ثلاثة شهداء بغارات الاحتلال على غزة وبيت لاهيا

واصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة عبر القصف الجوي والمدفعي، ونسف المنازل، وإطلاق النار تجاه المواطنين وخيامهم.

وفي أحدث التطورات، استشهد المسن محمد علي الحرازين (67 عامًا)، سكان غزة وهو نازح بجوار التنمية مقابل الجامعة الاسلامية، برصاصة في الصدر من طائرة كواد في شارع الشهداء بمدينة غزة.

وظهر يوم الثلاثاء، ارتقى شهيدين بقصف للاحتلال في تل الذهب ببيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما أصيبت طفلة بشظايا قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية في جباليا البلد شمالي القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانًا مكثفة من المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار تجاه مدينة رفح جنوبًا.

وقالت وزارة الصحة إن 7 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى ارتقاء 615 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النار، وإصابة 1,658، و انتشال 726 جثمانًا.

وأعلنت وزراة الصحة، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,073 شهيدًا و 171,756 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

