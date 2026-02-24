قاسم: تصريحات سموتريتش استهتارٌ بترتيبات "مجلس السلام" لإنهاء الحرب في غزَّة

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إنَّ تلويح وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش باستئناف القتال يعبِّر عن استهتار بترتيبات مجلس السلام لإنهاء الحرب.

وأشار قاسم في تصريحات صحفية، تابعتها "فلسطين أون لاين"، أمس الاثنين إلى أن حديث سموتريتش عن العودة للحرب هو جزء من حرب نفسية يمارسها الاحتلال بعد عامين من الإبادة الجماعية التي أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمار واسع دون أن تحقق هدف كسر المقاومة أو إرادة الفلسطينيين.

وأوضح أن التهديد بالحرب لن ينجح في إنهاء الحق المشروع للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته وعاصمتها القدس، مؤكدا أن محاولات إنهاء هذا الطموح مستمرة منذ عقود ولم تفلح.

وبما يتعلق بسير اتفاق وقف إطلاق النار، أكد قاسم أن الاحتلال لم يلتزم بتعهداته في المرحلتين الأولى والثانية للاتفاق، موضحًا أنَّ الانتقال الفعلي إليها لم يحدث رغم تصريحات الوسطاء والإدارة الأمريكية.

وأضاف قاسم أن "المرحلة الأولى نفسها لم تنفذ بالكامل"، لافتًا إلى أن دخول المساعدات يتم بأقل من نصف العدد المتفق عليه، وأن نسبة كبيرة من الشاحنات المسموح لها بالدخول مخصصة للقطاع التجاري لا الإغاثي، إلى جانب استمرار عمليات القتل والهدم ونسف المباني، ووجود قيود مشددة على حركة المسافرين عبر معبر رفح.

وشدد على أن هذه الخروقات تعكس عجزا عن إلزام الاحتلال بتعهداته، متهما الإدارة الأمريكية بتوفير غطاء سياسي يسمح باستمرار الانتهاكات.

وفي ما يتعلق بلجنة إدارة قطاع غزة، أكد قاسم أن "حماس" أعلنت منذ البداية موافقتها على تشكيل اللجنة وجاهزيتها لتسليم مهام الحكم لها، بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية وبإشراف لجنة تضم شخصيات من المجتمع المدني وأطرافا دولية، مشيرًا إلى إعاقة الاحتلال لعمل اللجنة وعدم توفير الدعم السياسي والمالي اللازم من قبل الدول الضامنة.

وانتقد قاسم تصريحات السفير الأمريكي لدى الاحتلال مايك هاكابي، واصفا إياها بأنها فضيحة للسياسة الخارجية الأمريكية، خاصة ما يتعلق بتبرير الحرب على غزة والحديث عن أحقية "إسرائيل" في أراض فلسطينية.

وأوضح أن هذه المواقف تمس مفهوم الأمن القومي العربي، ودعا إلى موقف عربي موحد وجاد لوقف ما سماه العربدة الإسرائيلية، مؤكدا أن استمرار هذا المسار يحمل مخاطر على المنطقة بأسرها.

وشدد قاسم على أن أي تهديدات أو ضغوط لن تدفع الحركة إلى التخلي عن الحقوق الوطنية، داعيًا الوسطاء والأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم في تثبيت وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى المواجهة.

المصدر / فلسطين أون لاين