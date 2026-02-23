الذهب عند أعلى مستوى في 3 أسابيع بعد تعليق رسوم ترمب

ارتفع الذهب ‌إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع، الاثنين، مع ⁠انخفاض الدولار بعد ⁠أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وفي ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة ⁠وإيران.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بـ1.2% إلى 5163.60 دولارا للأوقية (الأونصة) في التعاملات المبكرة مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع. لكن المعدن النفيس قلص مكاسبه ويتداول -وقت كتبة التقرير- عند 5147 دولارا.

وزادت ⁠العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 1.6% إلى 5162.2 دولارا.

وانخفض الدولار بعد أن اعتبر المتعاملون قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بمثابة دعم للنمو العالمي، لكن حالة الارتباك وخطر نشوب صراع في الشرق الأوسط ‌حد من هذه التحركات.

وقال متعاملون إن السوق الصينية مغلقة في البر الرئيسي بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، مما يعني انخفاض أحجام التداول واحتمال حدوث تقلبات. ومن المقرر استئناف التداول غدا الثلاثاء.

وأضعف قرار المحكمة العليا الأمريكية قدرة ترمب على التهديد بفرض رسوم جمركية في أي لحظة، لكنه لن ينهي حالة عدم اليقين التي تُقلق الشركاء التجاريين أو الشركات.

وقال ⁠الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير أمس إن أيا من الدول التي أبرمت ⁠اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة لم تعلن عن خطط للانسحاب منها بعد صدور الحكم.

وتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي أكثر من المتوقع في الربع الأخير، حيث سجل الإنفاق الحكومي أكبر انخفاض له منذ عام 1972 ⁠بسبب الإغلاق الذي حدث العام الماضي، لكن الإنفاق المستقر للمستهلكين والشركات أكد متانة الاقتصاد.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لـ "سي إم إي" ⁠تتوقع الأسواق حاليا أن يجري مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ⁠المركزي الأمريكي) ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وأشارت إيران إلى أنها مستعدة لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في المحادثات مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب ‌اليورانيوم، في محاولة لتجنب هجوم أمريكي.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.3% إلى 86.56 دولارا للأونصة.

ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.2% إلى 2182.60 دولارا للأونصة، قبل أن يقلص مكاسبه.

زاد البلاديوم 0.5% إلى 1753.75 دولارا، قبل أن يتراجع وقت كتابة التقرير.

المصدر / وكالات