أرسنال يكتسح توتنهام برباعية ويُحكم قبضته على صدارة "البريميرليغ"

استعاد إبريتشي إيزي حاسته التهديفية في توقيت مثالي إذ سجل هدفين ليقود أرسنال لفوز كبير 4-1 على توتنهام، هوتسبير مساء الأحد، ليحكم فريقه قبضته على صدارة الدوري الإنكليزي ‌الممتاز لكرة القدم.

ولم يهز المهاجم الشباك منذ ثلاثيته أمام توتنهام أيضا في الدور الأول في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، لكنه سجل هدفا في كل شوط، بينما أحرز فيكتور يوكريش هدفين أيضا، ليبتعد أرسنال بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وسجل إيزي، الذي كاد أن ينضم إلى توتنهام في أغسطس آب الماضي، الهدف الأول في الدقيقة 32، لكن راندال كولو ماني أدرك التعادل بعد دقيقتين فقط بعد خطأ من ديكلان رايس.

واستعاد يوكريش تقدم أرسنال بعد فترة وجيزة من بداية الشوط الثاني، ثم سجل إيزي هدفه الثاني من مسافة قريبة. وكلل يوكريش أداءه الرائع بهدفه الثاني الذي حسم المباراة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى 61 نقطة من 28 مباراة، مقابل 56 نقطة حصدها سيتي من 27 مباراة.

ولا يزال توتنهام، الذي خاض مباراته الأولى بقيادة المدرب الجديد إيجور تودور، في المركز 16، بفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وثارت مخاوف من أن يفقد أرسنال تفوقه في السباق نحو الفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ 2004 بعد تعادلين متتاليين أمام برنتفورد وولفرهامبتون واندرارز المتذيل الذي قلب تأخره بهدفين.

وتزايد الضغط على أرسنال بعد فوز مانشستر سيتي 2-1 على نيوكاسل أمس السبت، لتصبح مواجهة توتنهام، الذي يعاني من تراجع شديد في المستوى ولم يفز في الدوري منذ 2026، مهمة صعبة للغاية. وفي بعض اللحظات، قاتل توتنهام كما وعد تودور، ومر أرسنال بلحظات عصيبة، لكن فريق المدرب ميكل أرتيتا ‌تنفس الصعداء بعدما سجل إيزي ثنائية في الوقت المناسب.

وسيطر أرسنال على النصف ساعة الأولى من المباراة، وكاد يوكريش أن يسجل قبل أن يستعرض إيزي قدراته ‌البدنية بتسديدة قوية تجاوزت جوليلمو فيكاريو حارس مرمى توتنهام بعد تمريرة عرضية من بوكايو ساكا. وحصل توتنهام على فرصة للعودة على نحو مفاجئ، إذ تباطأ رايس، على غير العادة، في منطقته وقطع كولو مواني الكرة منه وسددها في مرمى ديفيد ‌رايا.

وبعد تأخير في انطلاق الشوط الثاني بسبب عطل في أجهزة اتصال حكام المباراة، حصل توتنهام على فرصة مبكرة عن طريق تشافي سيمونز.

لكن أرسنال سرعان ما استعاد زمام المبادرة. وحصل يوكريش، الذي بدأ أخيرا في هز الشباك، على متسع للسيطرة على تمريرة جورين تيمبر قبل أن يسدد بقدمه اليمنى الكرة في مرمى فيكاريو.

وسجل إيزي، الذي انضم إلى أرسنال مقابل 67 مليون جنيه إسترليني (90.28 مليون دولار) بعد أن بدا أنه سينتقل إلى توتنهام، خمسة أهداف في مباراتين ضد توتنهام، إذ سدد الكرة من مسافة قريبة بعدما أخفق الدفاع في تشتيتها، مما أثار سخرية جماهير الفريق المضيف.

وعندما سجل يوكريش هدفا آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع، كان مشجعو أرسنال يحتفلون بالفوز.

