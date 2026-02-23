الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

فلسطين أون لاين

23 فبراير 2026 . الساعة 09:17 بتوقيت القدس
مداهمات واقتحامات "إسرائيلية" متصاعدة في الضفة الغربية (أرشيفية)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الاثنين، 9 مواطنين على الأقل، بينهم فتيان، خلال اقتحامات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، تخللها مداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ففي محافظة رام الله والبيرة: داهمت قوات الاحتلال بلدة دير أبو مشعل واعتقلت الفتيين: عمرو فوزي، منير طلعت.

وفي محافظة نابلس: اعتقلت قوات الاحتلال محمد عبد الناصر عودة بعد مداهمة منزله في بلدة حوارة جنوب نابلس، كما اعتقلت إبراهيم رامي الجمل عقب اقتحام منزله في بلدة عصيرة الشمالية شمال غرب المدينة.

بينما في محافظة الخليل: اعتقلت قوات الاحتلال إياد أحمد ياسين طه بعد مداهمة منزله في مدينة الخليل، كما اعتقلت أحمد طلول بعد مداهمة منزله في مخيم الفوار جنوب المدينة.

وفي محافظة بيت لحم: اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان عقب اقتحام بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم، ولم تُعرف هوياتهم حتى اللحظة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
