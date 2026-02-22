تجربة تتجاوز الكرة.. رونالدو يصوم يومين في رمضان

فلسطين أون لاين

22 فبراير 2026 . الساعة 11:28 بتوقيت القدس
كريستيانو رونالدو

في تجربة شخصية تجاوزت حدود الساحرة المستديرة، خاض النجم البرتغالي قائد فريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو تجربة صيام يومين من شهر رمضان.

هذه التجربة جاءت في خطوة رمزية قرر خلالها رونالدو أن يعيش التجربة مع زملائه من لاعبي كرة القدم المسلمين.

وقال اللاعب السابق في فريق نادي النصر السعودي، شايع شراحيلي: “رونالدو خاض تجربة صيام يومين في رمضان 2025”.

حديث شراحيلي جاء خلال لقاء أجرته المنصة السعودية “رياضة ثمانية” معه وبثته مساء السبت، سلط فيها الضوء على تأثير الصيام على لاعبي كرة القدم.

وفي سياق متصل، تحدث شراحيلي عن أثر الصيام على اللاعبين، قائلا: “الأجانب هم أكثر من يتضرر”.

وأضاف أن اللاعبين الأجانب تتغير عاداتهم اليومية خلال شهر رمضان من النوم والاستيقاظ ومواعيد انطلاق المباريات كذلك.

وأما فيما يتعلق بأثره على اللاعبين المسلمين، فقد أشار شراحيلي إلى أن “الجسم يعتاد الصيام بعد أسبوع”.

ولفت إلى أن الصيام خاصة في الأيام الأولى يكون صعبا على اللاعب رغم فوائده الكبيرة، حيث يركض ساعة ونصف الساعة في الملعب.

وأثار حديث شراحيلي بشأن صوم رونالدو تفاعلا واسعا على وسائل الإعلام العربية والمنصات الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر / وكالات
#الصيام #كريستيانو رونالدو

