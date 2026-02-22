فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ترمب يشعل "حرب الرسوم" ويرفعها إلى 15% متحدياً المحكمة العليا

تجربة تتجاوز الكرة.. رونالدو يصوم يومين في رمضان

في خيمة النزوح… “أم عوني” تقاتل المرض لتحمي ثلاث يتيمات

طريقة عمل القطايف الحلوة والحادقة في المنزل.. وصفة سهلة للمبتدئين

إدارة سجن عوفر تحرم الأسرى من الصيام والإفطار في الوقت الصحيح

ويتكوف: ترامب يتساءل لماذا لم "يستسلم" الإيرانيون بعد

صحتك تحت المراقبة.. هل نفهم أجسادنا أم نقرأ ما تقوله الشاشات؟

استشهاد مواطنة بنيران الاحتلال في غزة وسط تواصل الغارات والقصف المدفعي ونسف المنازل

الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

غارات باكستانية تقتل عشرات المدنيين في أفغانستان

طريقة عمل القطايف الحلوة والحادقة في المنزل.. وصفة سهلة للمبتدئين

22 فبراير 2026 . الساعة 11:20 بتوقيت القدس
...
صورة توضيحية

تعدّ القطايف من أشهر الحلويات الرمضانية التي لا تخلو منها الموائد العربية، وتفضّل كثير من الأمهات تحضيرها في المنزل لضمان نكهة طازجة وتحكم أفضل في الحشوات، سواء كانت حلوة بالمكسرات أو التمر، أو حادقة بالجبن. في هذا التقرير، نستعرض طريقة بسيطة لإعداد عجينة القطايف في البيت وفق وصفة الشيف نجلاء الشرشابي.

مكونات العجينة

كوبان من الدقيق

نصف ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

رشة ملح

كوب ونصف من الماء الدافئ

طريقة التحضير

في وعاء عميق، يُخلط الماء الدافئ مع الخميرة والسكر والملح، ويُترك الخليط لدقائق حتى تتفاعل الخميرة.

يُضاف الدقيق والبيكنج بودر تدريجيًا مع التقليب حتى نحصل على عجينة سائلة متجانسة بلا تكتلات.

تُترك العجينة لتختمر في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.

يُسكب الخليط في زجاجة ذات فوهة صغيرة لتسهيل السكب.

تُسخّن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، وتُشكل دوائر من العجين.

تُطهى القطايف على وجه واحد فقط حتى تظهر الفقاعات ويجف السطح، ثم تُرفع لتبرد قبل الحشو.

حشوات القطايف الحادقة

يمكن استخدام أنواع متعددة من الجبن مثل الجبن الرومي أو الموتزاريلا أو مزيج منهما، مع إضافة رشة فلفل أسود أو بقدونس مفروم.

بعد الحشو، تُغلق القطايف جيدًا ثم تُقلى في زيت ساخن حتى تكتسب لونًا ذهبيًا، أو تُخبز في الفرن بعد دهنها بقليل من الزيت.

حشوات القطايف الحلوة

مكسرات مفرومة ممزوجة بالسكر والقرفة

تمر معجون مع القليل من الزبدة

كريمة أو قشطة بعد القلي

تُغمس القطايف الساخنة في قطر بارد ثقيل القوام، ثم تُصفّى وتُقدّم دافئة بنكهة مثالية لأجواء رمضان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطائف #أكلات رمضانية #صناعة القطائف #حلوى رمضانية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة