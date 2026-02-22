أوساسونا يصعق ريال مدريد في الوقت القاتل ويهدي برشلونة فرصة استعادة الصدارة

فلسطين أون لاين

22 فبراير 2026 . الساعة 09:20 بتوقيت القدس
...
بوديمير وديل أرو يقودان أوساسونا لإسقاط ريال مدريد في الوقت القاتل.

سجل أوساسونا هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليصعق ريال مدريد 2-1 مساء السبت ويهدي برشلونة فرصة العودة لصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني ‌لكرة القدم.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 60 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام برشلونة ثاني الترتيب والذي يستضيف ليفانتي غدا الأحد.

ca-osasuna-v-real-madrid-cf-laliga-ea-sports.jpg
 

وتقدم أوساسونا في الدقيقة 34 بعد أن أظهرت مراجعة حكم الفيديو المساعد أن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد داس على قدم أنتي بوديمير. وألغى الحكم البطاقة الصفراء التي حصل عليها لاعب أوساسونا بسبب ادعاء الإصابة. وسجل بوديمير ركلة الجزاء بهدوء.

وتعادل ريال مدريد عندما انطلق فيدريكو فالفيردي من اليسار ولعب تمريرة عرضية منخفضة لفينيسيوس جونيور الذي سجل من مسافة قريبة في الدقيقة 73.

031800100_1771701325-vinicius-junior-real-madrid-valentin-rosier-osasuna-berebut-bola-liga-spanyol.jpg
 

لكن مع اندفاع ريال في الوقت المحتسب بدل الضائع للتقدم في النتيجة، فقد البديل داني سيبايوس الكرة ومرر راؤول مورو الكرة إلى غارسيا ديل ارو، الذي تفوق على راؤول أسينسيو قبل أن يسدد الكرة في الزاوية العليا ليحسم فوزا ثمينا.

وقال ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد للصحفيين “افتقرنا إلى القوة والشراسة والسرعة في الهجوم. أمامنا مجال كبير للتحسين وطريق طويل، يبدأ يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا”.

وبدأ ريال مدريد المباراة بإصرار واضح، لكن هجمات أوساسونا المرتدة كانت خطيرة.

واضطر كورتوا للتدخل في الدقيقة 24، وتصدى للكرة بيد واحدة من مسافة قريبة بعد أن أخطأ زميله ألفارو كاريراس في إبعاد الكرة داخل منطقة الجزاء.

وشعر أوساسونا بفرصة سانحة. ولعب بوديمير ضربة رأس قوية ارتدت من القائم بعد أربع دقائق.

ca-osasuna-v-real-madrid-cf-laliga-ea-sports-1771698476478_1600_1067.webp
 

وتصدى ‌سيرخيو إيريرا حارس مرمى أوساسونا لتسديدة أطلقها كيليان مبابي من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 30 ليحولها إلى ركلة ركنية كاد ديفيد ألابا ‌أن يحولها إلى داخل المرمى لولا تألق أحد المدافعين.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 34 وسط إثارة كبيرة، إذ كان مشجعو أوساسونا في حالة ترقب شديد في انتظار قرار حكم الفيديو المساعد، وانطلقت احتفالات كبيرة ‌عندما حصل الفريق على ركلة جزاء وبعد أن سجلها بوديمير.

وضغط ريال مدريد لكنه واجه صعوبة في اختراق دفاع أوساسونا المنضبط. واعتقد مبابي أنه أدرك التعادل في الدقيقة 70 بتسديدة رائعة، لكن الحكم لم يحتسبه بعدما تبين بمراجعة حكم الفيديو المساعد أن هناك حالة تسلل، قبل أن يسجل فينيسيوس أخيرا هدف التعادل.

وضغط ريال مدريد لتسجيل هدف الفوز، لكن خافي جالان أبعد تسديدة مبابي عن خط المرمى في الدقيقة 78.

لكن في الوقت الذي بدا فيه ريال مدريد قريبا من الفوز، سجل أوساسونا هدفا حاسما من هجمة مرتدة كللها جارسيا ديل ارو. وألغى الحكم الهدف في البداية بداعي التسلل لكنه عدل عن قراره بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد.

202602220551-main.cropped_1771714298.jpg
 

المصدر / وكالات
#برشلونة #ريال مدريد #أوساسونا

