وصول الفوج الـ15 من العائدين عبر معبر رفح إلى غزة ولمّ شملهم بعائلاتهم

وصل الفوج الخامس عشر المؤلف من 50 فلسطينيًا إلى مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، عقب عودتهم عبر معبر رفح الحدودي الذي أُعيد فتحه مؤخرًا أمام حركة محدودة.

وتجمّع العائدون في مستشفى ناصر حيث التقوا بعائلاتهم وأقاربهم وسط مشاهد مؤثرة بعد فراق طويل.

وأكد عدد من العائدين أن إجراءات العبور في الجانب المصري جرت بسلاسة، في حين شهدوا ساعات من الانتظار والتحقيق في من قبل جيش الاحتلال الذي يسيطر على المعبر.

ورغم صعوبة الرحلة وطولها، عبّروا عن فرحتهم بالعودة إلى غزة والالتقاء بأحبّتهم، مؤكدين تمسّكهم بأرضهم رغم كل التحديات.

المصدر / فلسطين أون لاين