استشهاد شاب وإصابة فتى برصاص الاحتلال في بلدة بيت فوريك

استشهد الشاب محمد حنني وأصيب فتى بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة، مساء يوم السبت.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن شابا (20 عاما) أصيب برصاصة في الرأس ووصفت حالته بالحرجة قبل إعلان استشهاده لاحقا، فيما أصيب فتى (16 عاما) برصاصة في القدم، خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت فوريك.

وفي وقت سابق أُصيب شاب وطفل بالرصاص الحي. وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، عميد أحمد، بأن شابا (20 عاما) أُصيب برصاصة في الرأس، وُصفت حالته بالحرجة، فيما أُصيب طفل (16 عاما) برصاصة في القدم، خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت فوريك، نُقلا إثرها إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام البلدة منذ ساعات عصر السبت، عقب هجوم نفذه المستوطنون على حي الضباط فيها، وقد أطلق الجنود النار صوب إحدى المركبات وحطموا زجاجها، كما أصيب فتى (14 عاما) بالرصاص الحي خلال التصدي للهجوم.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مساء السبت، بلدة حبلة جنوب قلقيلية، وجابت شوارعها وأحياءها، من دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال فتى (15 عاما) من بلدة الزاوية غرب سلفيت.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت الفتى يوسف جلال أبو نبعة (15 عاما).

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية سرطة غرب سلفيت وانتشرت في عدة أحياء منها، وأقامت حواجز عسكرية فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في الاعتداءات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي استمرت عامين، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد 1116 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين