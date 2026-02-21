الرياض تطالب الخارجية الأمريكية بموقف واضح من تصريحات سفيرها في "إسرائيل"

طالبت وزارة الخارجية السعودية، يوم السبت، الولايات المتحدة، بموقف واضح من تصريحات سفيرها لدى دولة الاحتلال مايك هاكابي بشأن "أحقية" تل أبيب في أراض عربية، واعتبرتها "خطيرة وتهديدا للسلم العالمي".

وأدانت الوزارة في بيان، "بأشد العبارات" تصريحات هكابي، "التي عبر فيها باستهتار، بأن سيطرة دولة الاحتلال على الشرق الأوسط بأكمله سيكون أمراً مقبولاً".

وأكدت الوزارة "رفضها القاطع لهذه التصريحات غير المسؤولة، التي تعد خرقاً للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدبلوماسية، وسابقة خطيرة في صدورها من مسؤول أمريكي".

كما اعتبرتها "استهتاراً بالعلاقات المتميزة لدول المنطقة بالولايات المتحدة الأمريكية، وطرحا متطرفا ينبئ بعواقب وخيمة ويهدد الأمن والسلم العالمي، باستعدائه لدول المنطقة وشعوبها".

وطالبت الخارجية السعودية نظيرتها الأمريكية "بإيضاح موقفها من هذا الطرح المرفوض من جميع دول العالم المحبة للسلام"، مجددة "موقفها الراسخ في رفض كل ما من شأنه المساس بسيادة الدول وحدودها وسلامتها الإقليمية".

وفي مقابلة أجراها مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، نشرت منصة "شبكة تاكر كارلسون" مقتطفات منها، الجمعة، قال هاكابي إنه لا يرى بأسا في استيلاء إسرائيل على أجزاء واسعة من منطقة الشرق الأوسط، مستندا في ذلك إلى تفسيرات دينية ومزاعم بـ"حق توراتي يمتد من نهر النيل إلى الفرات".

وفي أبريل/ نيسان 2025، عُين هاكابي سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل، وهو مسيحي إنجيلي سبق أن تحدث عن مزاعم توسعية بـ"حق إلهي" لإسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين