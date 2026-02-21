فلسطين أون لاين

بالفيديو جيش الاحتلال ينكل بفلسطيني في بلدة بيت فوريك

21 فبراير 2026 . الساعة 20:35 بتوقيت القدس
...
عناصر بجيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة

أظهر مقطع متداول، تنكيل جنديين إسرائيليين بمواطن فلسطيني داخل سيارته في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ويظهر المقطع الذي نشرته منصات إعلامية فلسطينية، يوم السبت، قيام أحد الجنديين بركل المواطن الفلسطيني وتحطيم زجاج السيارة بسلاحه.

وقال رئيس بلدية بيت فوريك عارف حنني، إن الاعتداء "وقع عصر اليوم دون أي مبرر، في الجهة الغربية من البلدة القريبة من مستوطنة إيتمار الإسرائيلية".

وأضاف أن المعتدى عليه هو "المواطن محمد الشولي في الأربعينيات من العمر، وأصيب بجروح خفيفة ورضوض ونقل إلى مركز صحي محلي لتلقي العلاج".

وذكرت مصادر محلية أن الشولي تعرض للاعتداء "عقب استهداف مركبته وإطلاق النار عليها، وتحطيم نوافذها".

وأوضحت أن مجموعة من المستوطنين هاجموا حي الضباط ببلدة بيت فوريك، وسط حماية جنود إسرائيليين وإطلاق كثيف للرصاص، حيث تصدى لهم الأهالي.

وبوقت سابق السبت، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت إلى المستشفى طفلا أصيب بالرصاص في القدم، خلال اقتحام قوات إسرائيلية بيت فوريك.

وتتوالى اعتداءات الاحتلال على الضفة منذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 والتي استمرت أطثر من عامين بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد 1116 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة.

