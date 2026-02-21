جيش الاحتلال ينكل بفلسطيني في بلدة بيت فوريك

أظهر مقطع متداول، تنكيل جنديين إسرائيليين بمواطن فلسطيني داخل سيارته في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ويظهر المقطع الذي نشرته منصات إعلامية فلسطينية، يوم السبت، قيام أحد الجنديين بركل المواطن الفلسطيني وتحطيم زجاج السيارة بسلاحه.

وقال رئيس بلدية بيت فوريك عارف حنني، إن الاعتداء "وقع عصر اليوم دون أي مبرر، في الجهة الغربية من البلدة القريبة من مستوطنة إيتمار الإسرائيلية".

نكلوا به داخل سيارته .. جنود الاحتلال يعتدون على مواطن بالضرب في حي الضباط ببلدة بيت فوريك شرق نابلس#فيديو pic.twitter.com/EoGU8KgBIU — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 21, 2026

وأضاف أن المعتدى عليه هو "المواطن محمد الشولي في الأربعينيات من العمر، وأصيب بجروح خفيفة ورضوض ونقل إلى مركز صحي محلي لتلقي العلاج".

وذكرت مصادر محلية أن الشولي تعرض للاعتداء "عقب استهداف مركبته وإطلاق النار عليها، وتحطيم نوافذها".

وأوضحت أن مجموعة من المستوطنين هاجموا حي الضباط ببلدة بيت فوريك، وسط حماية جنود إسرائيليين وإطلاق كثيف للرصاص، حيث تصدى لهم الأهالي.

وبوقت سابق السبت، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت إلى المستشفى طفلا أصيب بالرصاص في القدم، خلال اقتحام قوات إسرائيلية بيت فوريك.

🟨 لحظة وصول إصابة برصاص الاحتلال من بلدة بيت فوريك إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس. pic.twitter.com/eHYnOnKC0i — شبكة يافا الإخبارية (@yaffa_ps) February 21, 2026

وتتوالى اعتداءات الاحتلال على الضفة منذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 والتي استمرت أطثر من عامين بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد 1116 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين