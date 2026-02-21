إصابة مُسن ونجله باعتداء شنه مستوطنون جنوبي الخليل

فلسطين أون لاين

21 فبراير 2026 . الساعة 18:45 بتوقيت القدس
مستوطنون خلال هجوم على إحدى القرى الفلسطينية في مدينة نابلس

أصيب مُسن ونجله، مساء يوم السبت، باعتداء مستوطنين عليهما بالضرب المبرح جنوب الخليل.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، بأن مستوطنين بلباس جنود الاحتلال اعتدوا على المسن مفضي ربعي ونجله مجد في قرية التوانة أثناء فلاحتهما أرضهما ما تسبب بإصابتهما بجروح ورضوض، كما اعتقلت قوات الاحتلال نجله بعد اعتداء المستوطنين..

وفي وقت سابق، أصاب مستوطنون إسرائيليون، 3 فلسطينيين بينهم طفل، اثنين منهم بالرصاص وآخر بالضرب، خلال هجومين وسط وجنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في الاعتداءات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي استمرت عامين، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن مقتل 1116 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

