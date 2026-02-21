"الصحة العالمية" تطالب بوقف فوري لاستهداف المرافق الصحية بالسودان

طالب مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بوقف استهداف المرافق الصحية في السودان "بشكل فوري"، لافتا إلى تسجيل 5 هجمات عليها منذ بداية العام الجاري، ما أسفر عن مقتل 69 شخصا وإصابة 49 آخرين.

وفي تدوينة عبر منصة شركة "إكس" يوم السبت، قال غيبريسوس إنه "خلال أول 50 يوما من عام 2026، تم تسجيل 5 هجمات على مرافق الرعاية الصحية في السودان، ما أسفر عن مقتل 69 شخصا وإصابة 49 آخرين".

وأضاف أن أحدث هذه الهجمات وقعت في 15 فبراير/شباط الجاري، حيث استُهدف مستشفى "المزموم" في ولاية سنار جنوب شرق البلاد، ما أدى إلى مقتل 3 مرضى وإصابة 7 أشخاص، بينهم أحد العاملين في القطاع الصحي.

ودعا غيبريسوس إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات على القطاع الصحي، مؤكدا ضرورة حماية المرافق الصحية ومعداتها والعاملين فيها والمرضى.

وشدد على أن السلام في السودان "طال انتظاره"، في ظل استمرار النزاع وتداعياته الإنسانية المتفاقمة.

والإثنين، أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في "هجوم طائرة مسيّرة تابعة للدعم السريع" على مستشفى "المزموم" بولاية سنار جنوب شرقي البلاد.

وقالت الشبكة الطبية غير الحكومية في بيان: "نفذت الدعم السريع هجوما بطائرة مسيّرة على مستشفى المزموم بولاية سنار مساء الأحد، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، بينهم أحد الكوادر الطبية".

ولم يصدر تعليق من "قوات الدعم السريع" بشأن ما ذكرته الشبكة الطبية.

وتتهم السلطات السودانية ومنظمات وهيئات حقوقية "قوات الدعم السريع" باستهداف المنشآت المدنية، غير أن الأخيرة لا تعلق على الاتهامات وتقول إنها تعمل "على حماية المدنيين".

وفي 10 فبراير الجاري، حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن النظام الصحي في السودان يتعرض للهجوم مرة أخرى، حيث تعرضت 3 منشآت صحية للهجوم بولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي.

وتشهد ولايات كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، تخوض قوات الدعم السريع مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميا، فضلا عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين