السلطات الفرنسية تتهم خمسة أشخاص بإيصال أموال لحركة حماس

21 فبراير 2026 . الساعة 16:16 بتوقيت القدس
الشرطة الفرنسية داهمت جمعيتي "أوماني تير" و "سوتيان أوماني تير" ومكاتبَ ومنازلَ يعملون فيهما

اتهمت السلطات القضائية الفرنسية خمسة أشخاصٍ على صلة بمنظمتين فرنسيتين بزعم إيصال أموال لحركة حماس، "تحت غطاء مساعداتٍ إنسانية"، بحسب ما أعلنت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، السبت.

ووُضع المتهمون تحت الرقابة القضائية، بعد توجيه الاتهام لهم الجمعة، بحسب ما ذكرت النيابة، مؤكّدةً معلومات نشرتها صحيفة "لو فيغارو"، وهم على صلة بجمعيتي "أوماني تير" و"سوتيان أوماني تير".

ووُجّهت هذه الاتهامات عقب مداهماتٍ وتفتيشٍ لجمعية "أوماني تير"، ولمكاتبَ ومنازلَ لأشخاصٍ يعملون في الجمعيتين، أو سبق أن عملوا فيهما.

وادعت النيابة الفرنسية إن الجمعيتين، اللتين تهدفان إلى تقديم المساعدة الاجتماعية للسكان الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في الضفة الغربية ولبنان وغزة، أصبحتا، إضافةً إلى العاملين فيهما، "موضع شبهة بإيصال مساعدات لحركة حماس، المنظمة الإرهابية، تحت غطاء المساعدات الإنسانية".

وجرت أولى عمليات التفتيش في 31 كانون الثاني/يناير 2024.

ومن المقرر أن تستمرّ التحقيقات، بإشراف ثلاثة قضاة تحقيق مختصّين في قضايا "الإرهاب".

المصدر / وكالات
