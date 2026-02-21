مصادر محلية تكشف تفاصيل محاولة ميلشيا المنسي التوغل بجباليا

فلسطين أون لاين

21 فبراير 2026 . الساعة 15:08 بتوقيت القدس
ميلشيا المنسي شمال غزة

شهد مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مساء الخميس الماضي، تصدياً من قبل المقاومة أحبط محاولة تسلل نفذتها مجموعة مسلحة تعمل بتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات المسلحين المدججين بالسلاح التابعين لميليشيا أشرف المنسي تحركوا على متن مركبات رباعية الدفع، تحت غطاء جوي من طائرات "كواد كابتر" الإسرائيلية، في محاولة للتوغل داخل أحياء المخيم المكتظة.

وبحسب معلومات ميدانية، فإن المجموعة المهاجمة تتبع لتشكيل عُرف إعلامياً بـ"الجيش الشعبي" بقيادة المدعو المنسي، والذي يؤدى مهام أمنية ولوجستية لصالح قوات الاحتلال.

اشتباكات عنيفة

وقد تمكنت المجموعة من الوصول إلى محيط مركز شرطة جباليا، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة مع مقاومين، تزامنت مع تحرك شعبي غاضب تصدى للعناصر المسلحة بالحجارة والعصي.

وأكد شهود أن عدداً من المصلين في مسجد قريب بادروا فور سماعهم إطلاق النار إلى النزول إلى الشارع والتصدي للمجموعة المتسللة، مما شكل ضغطاً ميدانياً مزدوجاً أجبر القوة على الانسحاب الكامل باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال خلف ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

وتأتي هذه المحاولة في سياق ما يصفه مراقبون بأنه استراتيجية إسرائيلية ترمي إلى خلق قوى محلية عميلة تعمل على زعزعة التماسك المجتمعي في القطاع.

ويشير متابعون إلى أن هذه المجموعات تتحرك وفق تفاهمات ميدانية قائمة منذ أشهر، وتتلقى دعماً لوجستياً واضحاً يتمثل في عبور شاحنات الوقود والمياه والمواد الغذائية من نقاط التفتيش الإسرائيلية باتجاه مقارها في مناطق مثل بيت لاهيا وعزبة بيت حانون.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#جباليا #أشرف المنسي #ميليشيات أبو شباب #العميل أشرف المنسي #القوات الشعبية #ميليشيات الدهيني

