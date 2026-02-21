التنمية الاجتماعية تطلق منظومات محوسبة لتوحيد وتنظيم العمل الإغاثي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية إنشاء منظومات وطنية محوسبة لتوحيد وتنظيم العمل الإغاثي خلال شهر رمضان وعيد الفطر، في خطوة تستهدف ضمان عدالة التوزيع ومنع الازدواجية وحماية بيانات المواطنين، وسط تصاعد احتياجات الأسر نتيجة الحصار وارتفاع معدلات البطالة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي يوم السبت أن المرحلة الحالية تتطلب ضبط آليات العمل الخيري، بعد رصد استياء شعبي من غياب العدالة في توزيع المساعدات، لا سيما مع تكثف المبادرات التي تشمل المساعدات النقدية والطرود الغذائية وسلال الخضار والقسائم الشرائية.

وشددت على أن توحيد الجهود عبر قاعدة بيانات مركزية بات ضرورة مهنية وإنسانية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق دورة توزيع واحدة ومعايير واضحة.

ودعت جميع المؤسسات والمبادرات إلى الالتزام بالقاعدة الموحدة ووقف نشر روابط جمع البيانات، حمايةً لخصوصية الأسر وتفادياً لتكرار التسجيل، مؤكدة أن البيانات المحدثة متاحة عبر أنظمتها لجميع الجهات الشريكة بما يقلص ازدواجية الخدمات ويعزز الإنصاف.

كما طالبت بتوسيع نطاق التوزيع ليشمل الأسر داخل مراكز الإيواء وخارجها على حد سواء، محذرة من أن التركيز على المخيمات حصراً يؤدي إلى حرمان فئات واسعة وتلف بعض المواد ويقوض مصداقية العمل الإنساني.

وفي هذا السياق، كشفت الوزارة ثلاث منظومات وطنية مترابطة بخدمات فنية متكاملة أمام المؤسسات:

المنظومة الوطنية للإغاثة: توحّد تقديم المساعدات بمختلف أنواعها وتضم بيانات الأسر، بما فيها الفئات الخاصة كالأرامل والمسنين والمطلقات والمهجورات.

توحّد تقديم المساعدات بمختلف أنواعها وتضم بيانات الأسر، بما فيها الفئات الخاصة كالأرامل والمسنين والمطلقات والمهجورات. المنظومة الوطنية للأيتام: تنظم رعاية وكفالة الأيتام وتتيح ترشيح الحالات وفق معايير الجهات الكافلة والمحددات المعتمدة.

تنظم رعاية وكفالة الأيتام وتتيح ترشيح الحالات وفق معايير الجهات الكافلة والمحددات المعتمدة. المنظومة الوطنية لتحديث بيانات المواطنين: تمكّن الأسر من تحديث بيانات الإقامة وتحديد وضع السكن داخل مراكز الإيواء أو خارجها، وبيان طبيعة الإقامة ملكاً أو إيجاراً أو استضافة.

وختمت الوزارة بالتأكيد على إتاحة قواعد البيانات المحدثة لجميع المؤسسات والمبادرين، داعيةً إلى التنسيق المسبق مع دائرة المؤسسات قبل تنفيذ أي توزيع، بما يكفل عدالة الوصول ويصون كرامة المستفيدين.

