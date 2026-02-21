باريس سان جيرمان يرضخ لمطالب مبابي ويدفع فاتورة "الرحيل المر"!

قرّر نادي باريس سان جرمان عدم استئناف حكم صادر عن محكمة عمالية فرنسية يُلزمه بدفع ما يصل إلى 61 مليون يورو (71.8 مليون دولار أمريكي) لمهاجمه السابق كيليان مبابي، تمثل مستحقات ورواتب ومكافآت غير مدفوعة، وذلك وفق ما أكده النادي لوكالة فرانس برس.

وأوضح النادي أنه اختار إغلاق هذا الملف الذي طال أمده، رغم أن القرار كان يُلزمه بدفع المبلغ فورا حتى في حال تقدمه باستئناف.

وجاء في بيان النادي: “انطلاقا من حسّ المسؤولية، ورغبةً في وضع حد نهائي لإجراءات استمرت لفترة طويلة جدا، قرر النادي عدم إطالة أمد هذا النزاع”.

وكان قد مُنح سان جرمان مهلة شهر للتقدم بالاستئناف، إلا أن هذه المهلة انقضت.

وأضاف النادي في تصريحه: “باريس سان جرمان يتطلع الآن بثبات نحو المستقبل، مع تركيز كامل على مشروعه الرياضي ونجاحه الجماعي”.

وذكرت المحكمة العمالية أن المبلغ النهائي، الذي يتراوح بين 60 و61 مليون يورو، يتضمن 55 مليون يورو كرواتب غير مدفوعة، إضافة إلى نحو ستة ملايين يورو مستحقات إجازات.

وبعد سبعة مواسم قضاها في صفوف النادي الباريسي، انتقل مبابي إلى ريال مدريد الإسباني، حيث يتقاضى راتبا سنويا يُقدّر بنحو 30 مليون يورو.

وسجل مبابي 256 هدفا في 308 مباريات بقميص سان جرمان، غير أن النادي تُوّج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي عقب رحيله.

المصدر / وكالات