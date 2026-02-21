ساعة ميتا الجديدة.. كاميرات في معصمك وتحكم عبر الأعصاب!

في خطوة تعكس طموحاتها المتزايدة في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، كشفت تقارير صحفية حديثة أن شركة "ميتا" (Meta) قررت رسميا إعادة إحياء مشروع ساعتها الذكية تحت اسم "ماليبو 2" (Malibu 2).

يأتي هذا القرار بعد 4 أعوام من إلغاء النسخة الأولى من المشروع بسبب عقبات تقنية وخطة تقشف واسعة، ليؤكد اليوم تحول الساعة من مجرد إكسسوار ترفيهي إلى ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة للذكاء الاصطناعي والواقع المعزز.

عودة "الكاميرات المزدوجة" والتحكم العصبي

تشير التسريبات التقنية التي نقلتها وكالة "رويترز"، إلى أن ميتا استقرت أخيرا على التصميم الذي أثار جدلا واسعا في عام 2021، وهو ساعة مزودة بكاميرتين. الأولى أمامية مخصصة لمكالمات الفيديو عبر "واتساب" و"ماسنجر"، والثانية خلفية بدقة عالية تتيح التقاط الصور والفيديوهات بمجرد فصل جسم الساعة عن الحزام.

إلا أن النسخة الجديدة لعام 2026 تتجاوز مجرد التصوير، حيث تهدف ميتا لدمج مستشعرات "النبضات العصبية" في المعصم، وهذه التقنية ستجعل الساعة تعمل كجهاز تحكم لنظارات الواقع المعزز القادمة، مما يتيح للمستخدمين التحكم في الواجهات الرقمية من خلال إيماءات أصابع اليد غير المرئية، وهو ما تراه الشركة "ثورة" ستنهي عصر الاعتماد الكلي على شاشات اللمس.

الذكاء الاصطناعي.. المحرك الأساسي

على عكس المحاولات السابقة، سيحتل مساعد "ميتا إيه آي" مركز الصدارة في ساعة "ماليبو 2". وبحسب تقرير رويترز، فإن الساعة ستكون أول جهاز معصم يقدم معالجة فورية للذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يسمح بالترجمة الصوتية المباشرة، وتحليل الأداء الرياضي بأسلوب "المدرب الشخصي" الذكي، بل والتعرف على الأشياء التي تراها كاميرا الساعة وتقديم معلومات عنها فوريا.

يأتي هذا التحول بعد النجاح الكبير لنظارات "ري بان ميتا"، التي أثبتت أن المستخدمين مستعدون لتبني أجهزة تواصل ذكية لا تعتمد على الهاتف، حيث تسعى ميتا عبر هذه الساعة لاختراق سوق الأجهزة القابلة للارتداء التي لا تعتمد على الهاتف، خاصة مع بدء شركات التقنية الكبرى التوجه نحو طرح نظارات ذكية لا تعتمد على الهاتف.

وأشارت وكالة رويترز، إلى أن ميتا تسعى لتنويع محفظة أجهزتها لتقليل الاعتماد على أنظمة تشغيل آبل وغوغل، مؤكدة أن الساعة ستطرح في الأسواق العالمية بحلول الربع الأخير من عام 2026 بسعر منافس.

المصدر / وكالات