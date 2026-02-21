الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72 ألفًا و70 شهيدًا

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إنَّ شهيدًا جديدًا و 10 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 612 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,640، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 726 شهيدًا.

وأعلنت وزراة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية 72,070 شهيدًا و 171,738 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين