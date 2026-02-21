الشرطة بغزة تشرع بإجراءات صارمة بحقِّ التُّجار المُتلاعبين بالأسعار

قالت المديرية العامة للشرطة في غزة إنَّ الإدارات المختصة في أجهزتها بدأت باتخاذ إجراءات صارمة بحق التجار والباعة الذين يتلاعبون بالأسعار، ويمارسون الاستغلال والاحتكار خلال شهر رمضان المبارك.

وأهابت "الشرطة" في تصريح صحفي، يوم السبت، بجميع الباعة والمحال التجارية والسائقين والمواطنين بالالتزام بقرار تداول جميع العملات الورقية المهترئة.

وأضافت "لا يوجد أي مبرر لعدم تداولها، وكل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".

ودعتْ الشرطة المواطنين للإبلاغ عن حالات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وكذلك الإبلاغ عمن يرفضون التعامل بالعملات الورقية بجميع فئاتها، وذلك عبر الاتصال على الأرقام المجانية: الشرطة (100)، والعمليات المركزية بوزارة الداخلية (109)، أو من خلال التوجه لتقديم شكوى لدى أقرب مركز شرطة.

المصدر / فلسطين أون لاين