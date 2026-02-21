فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حزب الله: دماء اللّبنانيين ليست رخيصةً وعلى السلطة تغيير أسلوبها في الدفاع عن الوطن

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72 ألفًا و70 شهيدًا

الشرطة بغزة تشرع بإجراءات صارمة بحقِّ التُّجار المُتلاعبين بالأسعار

رمضان بين الخِيام... أطفالٌ بلا زِينة ولا ألعاب للعام الثالث

شرطة الاحتلال تقتحم مسجد الرحمن شرقي القدس بحجة ارتفاع صوت الأذان

فريد السنكري... الشهيد الذي آثر الأمانة وسط الركام

آخر التطورات.. خروقاتٌ إسرائيلية متواصلة لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

ناسا تحدد 6 مارس أقرب موعد لإرسال رواد فضاء في رحلة حول القمر

منظمة إسرائيلية: سموتريتش أقرّ بأن مخطط التهجير في غزة يعود لما قبل 7 أكتوبر

الكونغرس يعتزم التصويت على منع ترمب من مهاجمة إيران دون تفويض

"داعيةً بضرورة التعامل بجميع العملات الورقية المهترئة"

الشرطة بغزة تشرع بإجراءات صارمة بحقِّ التُّجار المُتلاعبين بالأسعار

21 فبراير 2026 . الساعة 10:59 بتوقيت القدس
...
عناصر من أجهزة الشرطة في غزة (أرشيفية)

قالت المديرية العامة للشرطة في غزة إنَّ الإدارات المختصة في أجهزتها بدأت باتخاذ إجراءات صارمة بحق التجار والباعة الذين يتلاعبون بالأسعار، ويمارسون الاستغلال والاحتكار خلال شهر رمضان المبارك.

وأهابت "الشرطة" في تصريح صحفي، يوم السبت،  بجميع الباعة والمحال التجارية والسائقين والمواطنين بالالتزام بقرار تداول جميع العملات الورقية المهترئة.

اقرأ أيضًا: "مباحث التموين" تُغلق 4 محال تجارية في غزة لمدة 10 أيام

وأضافت "لا يوجد أي مبرر لعدم تداولها، وكل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".

ودعتْ الشرطة المواطنين للإبلاغ عن حالات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وكذلك الإبلاغ عمن يرفضون التعامل بالعملات الورقية بجميع فئاتها، وذلك عبر الاتصال على الأرقام المجانية: الشرطة (100)، والعمليات المركزية بوزارة الداخلية (109)، أو من خلال التوجه لتقديم شكوى لدى أقرب مركز شرطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الاحتكار #الشرطة في غزة #العملات الورقية المهترئة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة