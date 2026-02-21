شرطة الاحتلال تقتحم مسجد الرحمن شرقي القدس بحجة ارتفاع صوت الأذان

فلسطين أون لاين

21 فبراير 2026 . الساعة 10:25 بتوقيت القدس
مسجد الرحمن الشرقي تعرض للكثير من الاعتداءات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة

اقتحمت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي مسجد الرحمن (الشرقي) فجر اليوم السبت، وأصدرت مخالفة رسمية للمسجد بحجة ارتفاع صوت الأذان وتسببه في إزعاج المستوطنين.

وأكدت مصادر محلية أن الاقتحام جرى في ساعات الفجر الأولى، حيث دخل عناصر شرطة الاحتلال المسجد ووثقوا الانتهاك المزعوم المتعلق بمستوى صوت مكبرات الصوت، قبل إصدار الإنذار الرسمي.

ويأتي هذا الحدث وسط توترات مستمرة وخنق متزايد لحرية وعبادة الناس في المدينة المحتلة، إذ أصدرت قرارات عدة أبرزها تحديد عدد المصلين الفلسطينيين والزائرين للمسجد الأقصى في سابقة خطيرة.

لم يصدر تعليق فوري من الجهات الإسرائيلية، بينما أثار الحدث غضباً بين السكان المحليين الذين اعتبروه تدخلاً في حرية العبادة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#القدس #الاحتلال #شرطة الاحتلال #مسجد الرحمن

