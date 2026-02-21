10 شهداء في غارات الاحتلال على البقاع شرقي لبنان

ارتقى 10 شهداء وأصيب نحو 24 آخرين في سلسلة اعتداءات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في البقاع شرقي لبنان.

وقالت مصادر لبنانية إن الاعتداءات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، استهدفت بلدات رياق وبدنايل وقصرنبا وسهل تمنين.

وأوضحت أن الغارات استهدفت 4 مبان وسوتها بالأرض، مخلفة عددا من الشهداء والجرحى، وأن طواقم الإسعاف والإنقاذ تواصل عمليات الإخلاء والبحث في مواقع الاستهداف.

وأفاد مراسل الميادين في البقاع، في وقت لاحق، بأنّ العدوان الذي نفذه الاحتلال على المنطقة "كان مزيجاً من الغارات من الطائرات الحربية وصواريخ من البوارج البحرية".

وفي وقت سابق، ارتقى شهيدان وأُصيب 3 آخرون إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "مسيرة إسرائيلية استهدفت بثلاثة صواريخ حي حطين في مخيم عين الحلوة (التابع لقضاء صيدا)".

اقرأ أيضًا: حماس: قصف "عين الحلوة" يعكس إصرار الاحتلال على توسيع العدوان

ومن جهتها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" العدوان الغاشم الذي نفّذه جيش الاحتلال على مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوب لبنان، والذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين.

وحمَّلت حركة حماس، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا العدوان، داعبة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتهم السياسية والقانونية، والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات ومساءلة الاحتلال على جرائمه، وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده كافة.

وفي سياق الخروقات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الاحتلال الإسرائيلي "عملية تفجير كبيرة" في محيط بلدة العديسة، وفق وكالة الأنباء اللبنانية التي لم تذكر تفاصيل بشأن ذلك. وشرقي لبنان، قالت الوكالة إن مسيرة إسرائيلية حلقت على علو منخفض فوق مدينة بعلبك وقرى مجاورة.

وأسفرت خروقات "إسرائيل" لاتفاق وقف إطلاق النار عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود، بينما يطالب مسؤولون لبنانيون بضرورة إلزام دولة الاحتلال على وقف الخروقات وتنفيذ الاتفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين