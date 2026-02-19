قاسم: الاختبار الحقيقي لـ "مجلس السلام" هو إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته بغزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، مساء يوم الخميس، أن الاختبار الحقيقي لما أعلنه القادة في اجتماع "مجلس السلام" من مواقف وقرارات، هو قدرتهم على الزام الاحتلال بوقف انتهاكاته لوقف إطلاق النار.

وأضاف قاسم، في تصريحات صحفية، أن المطلوب على أرض الواقع يتمثل في تنفيذ الاستحقاقات الواقعة على الاحتلال، وبدء عملية إغاثة حقيقية وإطلاق عملية الإعمار.

وأشار الناطق باسم حماس، إلى أن تجربة الأشهر الماضية منذ دخول وقف إطلاق النار، تؤكد أن الاحتلال لا يهتم لمثل هذه المواقف، طالما لم يصاحبها ضغط حقيقي.

طالع المزيد: "نعمل من أجل غزة"..."مجلس السلام" يعقد اجتماعه الأول



وانطلق في واشنطن اليوم الخميس الاجتماع الافتتاحي الأول لـ"مجلس السلام" الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تأسيسه مطلع العام الجاري، بمشاركة عدد من قادة الدول، مؤكدًا أن إدارته نجحت في إيقاف 8 حروب خلال الفترة الماضية، وأن الجهود مستمرة لتعزيز الاستقرار في مناطق النزاع حول العالم.

وقال ترامب في كلمته بافتتاح الاجتماع، بحضور عدد من قادة الدول الأعضاء في مجلسه وزراء ممثلين عنها، إن "هذا يوم كبير ولدينا عدد كبير من القادة يشاركون في اجتماعات مجلس السلام".

وأضاف: "معظم قادة العالم وافقوا على الانضمام إلى المجلس، لكن هناك قادة لا نرغب بمشاركتهم، وبعض من يرفضون يتظاهرون باللطافة لكنهم سيشاركون".

طالع المزيد: مدبولي يطالب بتحديد مهام المجلس التنفيذي لغزة



وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، أشار ترامب إلى أن غزة مكان معقد للغاية، ونعمل لـ"ضمان مستقبل أفضل لشعب غزة، ومنطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، وأسسنا المجلس من أجل تعزيز فرص السلام العالمي".

وأكد ترمب أن العمل جارٍ من أجل "مستقبل أفضل لغزة"، لافتًا إلى أن عدة دول تعهدت بتمويل عملية إعادة إعمار القطاع، حيث تم التبرع بأكثر من 7 مليارات دولار لجهود الإغاثة في غزة.

ويأتي الاجتماع في ظل استمرار الحرب على غزة، وخرق "إسرائيل" اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع تقارير عن استشهاد مئات الفلسطينيين منذ بدء سريانها.

وأدت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، إلى استشهاد أكثر من 72 ألفاً، والتسبّب في أزمة جوع ونزوح داخلي لكامل سكان القطاع.